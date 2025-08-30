El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turista señala con el índice hacia el Mar Negro desde una colina de Koktebel, en la península de Crimea. AFP

Rusia promociona el turismo en la Ucrania ocupada

Estos creadores de contenido también son un arma de guerra para fomentar el sentimiento ruso en los territorios invadidos

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:09

Tres años y medio después del inicio de la invasión de Ucrania, Rusia trata de vender normalidad en los territorios anexados a través de las ... redes sociales, convertidas en armas de guerra con la intención de que el sentimiento ruso cale entre la población local. Este poder más sutil tiene su mayor exponente en Mariúpol, al norte de Crimea, donde también pretende relanzar el turismo en las zonas bajo ocupación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  2. 2 La lluvia apacigua los incendios en Asturias mientras se producen las primeras detenciones
  3. 3 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  4. 4 Gijón, a por el récord de escanciado de sidra simultáneo
  5. 5 Lleno para despedir el autocine de Gijón: «Lo vamos a echar mucho en falta»
  6. 6

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  7. 7

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  8. 8

    «Es una mala noticia; costará mucho volver a remontar», sostiene el director de los museos
  9. 9

    El Sporting de Gijón se juega el triple ante la Cultural Leonesa
  10. 10

    «Ni me acuerdo de cuándo tuve vacaciones en verano la última vez»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Rusia promociona el turismo en la Ucrania ocupada

Rusia promociona el turismo en la Ucrania ocupada