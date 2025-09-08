El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primer ministro francés, François Bayrou, en la Asamblea Nacional. AFP

Cae el Gobierno de Francia y sume de nuevo al país en el caos

Una amplia mayoría de la Asamblea Nacional francesa niega la confianza a Bayrou

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:08

«Esta prueba de la verdad la quise. Algunos de vosotros piensan que es irracional y arriesgada. Pero el mayor riesgo hubiera sido continuar como ... de costumbre». El primer ministro galo, François Bayrou, reconoció este lunes que el último episodio de la inestable política francesa lleva su autoría. El responsable del Ejecutivo había decidido el 25 de agosto someterse a un voto de confianza, con muy pocas opciones de superarlo. Esta tarde se confirmó su derrota que lo obliga constitucionalmente a dimitir. No había ningún suspense respecto al fracaso de la extraña maniobra de Bayrou, cuyo principal interrogante es si tendrá alguna utilidad en la etapa de inestabilidad política en la que se adentra el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  2. 2 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  3. 3 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  4. 4 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  5. 5 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  6. 6 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  7. 7

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  8. 8 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  9. 9 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme
  10. 10

    Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cae el Gobierno de Francia y sume de nuevo al país en el caos

Cae el Gobierno de Francia y sume de nuevo al país en el caos