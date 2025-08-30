El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las primeras familias que han alquilado o comprado viviendas en la Villa Olímpica no se instalarán hasta otoño Enric Bonet

La gloria efímera de los Juegos de París

Fiasco. Pese a los baños en el Sena y el retorno del pebetero en las Tullerías, las Olimpiadas han tenido en la región parisina un impacto inferior al prometido

Enric Bonet

Enric Bonet

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:12

Me apetecía revivir el espíritu de los Juegos Olímpicos». Faltaban pocos minutos para las diez de una plácida noche de agosto cuando Stéphanie Morin y ... su tía parisina se acercaron al jardín de las Tullerías a la zona dedicada a contemplar y fotografiar el pebetero en forma de globo. Esta asesora de empresas vive en Rennes (noroeste) y estaba solo de paso por París, pero no quiso desaprovechar la oportunidad para ver cómo se elevaba hacia el cielo esa icónica figura. Decidió asistir a esa atracción turística por un motivo evidente: «Siento un poco de nostalgia» respecto a las Olimpiadas, afirmaba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  2. 2

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  3. 3 El Sporting solo sabe ganar
  4. 4

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  5. 5

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  6. 6

    DuPont se queda sin fabricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  7. 7 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  8. 8 Cimavilla amenaza con dejar de celebrar sus fiestas: «Igual es el último año»
  9. 9 Estas son las calles de Gijón que estarán cortadas al tráfico por el triatlón del Santa Olaya
  10. 10 Golpe de la Guardia Civil de Asturias a un grupo dedicado al robo de cobre: cinco detenidos y más de 3.600 kilos recuperados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La gloria efímera de los Juegos de París

La gloria efímera de los Juegos de París