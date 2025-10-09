El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El canciller federal alemán, Friedrich Merz. AFP

El Gobierno alemán endurece drásticamente las condiciones para recibir ayudas

Las reformas emprendidas por el Ejecutivo de coalición reemplazan el subsidio ciudadano por una prestación básica para fomentar el trabajo

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Jueves, 9 de octubre 2025, 15:23

Comenta

La coalición de gobierno que dirige el conservador Friedrich Merz en Alemania ha alcanzado acuerdos fundamentales para la amplia campaña de reformas anunciadas para este ... otoño en áreas como las infraestructuras de transportes, las pensiones y la supresión del llamado subsidio ciudadano, que será sustituido por una prestación básica orientada a fomentar el trabajo.

