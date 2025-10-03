El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El cancillern alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron. durante las conmemoraciones de este viernes. AFP

Merz propone un «nuevo comienzo» en el 35 aniversario de la reunificación de Alemania

Macron, invitado como orador en la conmemoración, llama a defender las democracias europeas ante las amenazas externas e internas

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:22

El canciller federal, el conservador Friedrich Merz, ha llamado a los ciudadanos germanos a esforzarse por lograr una nueva unidad de Alemania con motivo del ... 35 aniversario de la reunificación nacional, tras la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la comunista República Democrática Alemana. «Atrevámonos a emprender un nuevo comienzo», dijo el mandatario en su discurso durante los actos de celebración en la localidad de Sarrebruck.

