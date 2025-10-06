Merz considera prácticamente inevitable el regreso de la mili obligatoria en Alemania

El canciller federal, Friedrich Merz, considera prácticamente inevitable la reintroducción del servicio militar obligatorio en Alemania, ante las necesidades de personal del Bundeswehr, el ejército ... germano, para cumplir con sus objetivos en materia de defensa nacional y de la OTAN ante la amenaza rusa. La actual coalición de gobierno que preside, formada por conservadores y socialdemócratas, ha acordado introducir un nuevo modelo de mili voluntario para intentar alcanzar el mínimo de soldados necesarios.

«Presumo que la voluntariedad no será suficiente», declaró Merz en una entrevista con la televisión pública alemana ARD, en la que se sumó al debate sobre la nueva ley de servicio militar elaborada por el titular germano de Defensa, Boris Pistorius. Los planes de este último prevén ganar anualmente para el ejército decenas de miles de reclutas, aunque en condición de voluntarios. La reintroducción de la mili obligatoria solo se contempla si no se alcanzan las cifras de nuevos uniformados necesarias o si la situación de la seguridad lo hiciera necesario.

Pese a sus reservas, Merz aseguró respaldar el modelo elaborado por Pistorius. «Por ahora queremos junto a los socialdemócratas (SPD) intentar conseguirlo con el voluntariado», aunque reconoció seguidamente que «soy escéptico, pero si lo conseguimos, mejor que mejor». El presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU) rechazó además las acusaciones del socialdemócrata Pistorius de que los conservadores bloquean y obstaculizan la introducción del nuevo sistema de servicio militar.

Actitud «negligente»

«El aplazamiento del debate parlamentario en el Bundestag se decidió conjuntamente con el SPD», afirmó el canciller, quien en referencia a Pistorius señaló que «es posible que no se haya percatado de los procesos internos del Parlamento». El ministro había criticado anteriormente que los conservadores hubieran aplazado las deliberaciones parlamentarias sobre la nueva ley y calificó la actitud de sus socios de «negligente». Las deliberaciones estaban previstas inicialmente para el próximo jueves.

Según la Unión de cristianodemócratas y socialcristianos bávaro (CDU/CSU), el punto debería desaparecer del orden del día del lunes y la primera deliberación debería tener lugar dentro de dos semanas. El punto de discordia es que la Unión quiere incluir en el proyecto de ley aprobado conjuntamente por el gabinete un mecanismo automático por el que el servicio militar se convierta en obligatorio si no se presentan suficientes voluntarios para el ejército alemán. El SPD se opone tajantemente a ello.

En la entrevista con la cadena ARD, Merz reafirmó la propuesta de los cristianodemócratas de introducir un año de servicio obligatorio general para hombres y mujeres en Alemania, que podría prestarse tanto en el ejército como en organizaciones de la sociedad civil. Para ello, al igual que para la introducción de la mili obligatoria para las mujeres, sería necesaria una modificación de la Constitución.

Además de Merz, el líder de la CSU y primer ministro de Baviera, Markus Söder, también cuestionó el fin de semana la prevista ley. En el dominical 'Bild am Sonntag' exigió el retorno al servicio militar obligatorio clásico y advirtió de que, en tiempos de gran amenaza, Alemania necesita «algo más» que un ejército de voluntarios. Esto provocó reacciones airadas por parte del SPD. «En la coalición hemos acordado conjuntamente un camino claro: el nuevo servicio militar será voluntario. Y punto», declaró el secretario general de los socialdemócratas, Tim Klüssendorf, al semanario 'Stern'.

Wenn die Freiwilligkeit nicht funktioniert, dann brauchen wir die #Wehrpflicht. pic.twitter.com/45ZKxg3btw — Markus Söder (@Markus_Soeder) October 5, 2025

Según Klüssendorf, reavivar los debates debilita la credibilidad de la política y genera inseguridad entre los jóvenes. La máxima autoridad militar del país, el inspector general de las fuerzas armadas alemanas, Carsten Breuer, se pronunció en contra de prolongar los debates sobre el servicio militar. «Necesitamos rápidamente un potencial de crecimiento que nos permita estar en condiciones de defendernos y también de disuadir», declaró este lunes en el informativo matinal de la cadena ARD.

La situación de amenaza externa obliga a reaccionar con rapidez, afirmó el comandante en jefe del ejército germano. A diferencia de Merz y Söder, Breuer se mostró optimista con el experimento de intentar cubrir las necesidades de personal a base de voluntarios. «Bueno, primero probemos», dijo antes de subrayar que, en general, hay un mayor interés por las fuerzas armadas, a la vez que expresó su confianza en que eso se refleje en las cifras de reclutamiento.