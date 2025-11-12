El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
German Galushchenko en un foro en abril en Londres. Reuters

El Gobierno de Ucrania cesa al ministro de Justicia por sospechas de corrupción

German Galushchenko, de 52 años, estaría implicado en una red de sobornos millonarios en el sector energético, uno de los más afectados por la guerra

María Rego

María Rego

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:47

Comenta

Los esfuerzos de Ucrania por luchar contra la corrupción -una de las demandas que le hace la UE para su adhesión al bloque- se han ... visto enturbiados por un nuevo escándalo que salpica directamente a las más altas esferas. El ministro de Justicia, German Galushchenko, ha sido cesado este miércoles durante una reunión urgente del Gobierno de Kiev tras conocerse su presunta implicación en una red de sobornos millonarios en el sector energético. El Ejecutivo no ha aclarado los motivos de la decisión, aunque se ha tomado sólo dos días después de que estallara el caso, que ha indignado a una población que soporta prolongados apagones diarios en muchos rincones del país y que se asoma a otro delicado invierno por los ataques rusos contra este tipo de infraestructuras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  2. 2 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  3. 3 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  4. 4

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro
  5. 5 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  6. 6

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  7. 7 El Sporting de Gijón jugará en la Copa del Rey contra un rival de Segunda
  8. 8 Los Javis se separan tras trece años de relación
  9. 9

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  10. 10

    La llegada de inmigrantes contiene la pérdida de población de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Gobierno de Ucrania cesa al ministro de Justicia por sospechas de corrupción

El Gobierno de Ucrania cesa al ministro de Justicia por sospechas de corrupción