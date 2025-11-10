El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una unidad ucraniana de drones ataca posiciones rusas en el Donbás. Zigor Aldama

La guerra de Ucrania convertida en un videojuego: doce puntos por ruso muerto

El ejército de Kiev organiza una competición y premia con mejores armas a los equipos de drones que más bajas y destrozos causan al enemigo

J. Gómez Peña

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:10

Cuando empezó en 2022, la guerra de Ucrania se atascó en un lodazal. Las bombas rusas removieron la tierra y salpicaron el frente de restos ... humanos y chatarra militar. Era un imagen de conflictos del pasado siglo. Ecos de trincheras antiguas, de órdenes de calar la bayoneta y de aquel silbido escalofriante de un oficial que mandaba avanzar en campo abierto. Los proyectiles enemigos sepultaban a los vivos y desenterraban a los muertos. Todo se convertía en una picadora de carne. Ya no es así. Tampoco en Ucrania.

