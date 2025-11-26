El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Agentes de la Policía italiana durante un operativo. AFP

Un italiano se disfraza de su madre muerta para seguir cobrando su pensión

Los agentes descubrieron el engaño cuando el hombre trataba de renovar el carné de identidad de la señora, cuyo cadáver momificado fue encontrado en la vivienda familiar

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:36

Comenta

Vestido de mujer, maquillado, con un collar de perlas en el cuello, las uñas pintadas y una peluca sobre la cabeza. Así se presentó en ... el Ayuntamiento de Borgo Virgilio, una pequeña localidad de la región italiana de Lombardía, en el norte del país, un hombre de 58 años para intentar engañar a los funcionarios, hacerles creer que era su propia madre y conseguir así renovar su carné de identidad, de manera que pudiera seguir cobrando su pensión. Después de que una meticulosa empleada municipal sospechara de su disfraz y avisara a la Policía, el hombre confesó el engaño y condujo a los agentes a la vivienda familiar, donde en una habitación fue encontrado el cuerpo momificado de la madre, fallecida al parecer en 2022.

