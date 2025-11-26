Un italiano se disfraza de su madre muerta para seguir cobrando su pensión

Vestido de mujer, maquillado, con un collar de perlas en el cuello, las uñas pintadas y una peluca sobre la cabeza. Así se presentó en ... el Ayuntamiento de Borgo Virgilio, una pequeña localidad de la región italiana de Lombardía, en el norte del país, un hombre de 58 años para intentar engañar a los funcionarios, hacerles creer que era su propia madre y conseguir así renovar su carné de identidad, de manera que pudiera seguir cobrando su pensión. Después de que una meticulosa empleada municipal sospechara de su disfraz y avisara a la Policía, el hombre confesó el engaño y condujo a los agentes a la vivienda familiar, donde en una habitación fue encontrado el cuerpo momificado de la madre, fallecida al parecer en 2022.

Los forenses tendrán que determinar ahora si la señora, llamada Graziella Dall'Oglio, murió por causas naturales, mientras que a su hijo le tocará responder en los tribunales de los delitos de ocultación de cadáver, sustitución de persona, estafa a la Seguridad Social y falsedad documental.

Graziella Dall'Oglio falleció en 2022, pero su hijo no denunció su muerte y, en cambio, siguió cobrando su pensión, hasta que fue descubierto.



«El cuello, si te fijabas bien, era demasiado grueso. Las arrugas también parecían extrañas, la piel de las manos no parecía la de una persona de 85 años como decía ser. Y la voz era femenina, sí, pero de vez en cuando se le escapaba algún matiz propio de un hombre». Así describió el alcalde de Borgo Virgilio, Francesco Aporti, la impresión que le produjo encontrarse con el hijo disfrazado de Dall'Oglio en las dependencias del Ayuntamiento.

En una entrevista con el diario 'Corriere della Sera', el alcalde reconoció que tal vez habría sido engañado si no le hubiera advertido antes una funcionaria municipal que sospechó de que se trataba de un fraude. «Todo nace de la intuición de una empleada del registro. El martes de la semana pasada recibió a una señora que quería renovar el carné de identidad, que lo tenía caducado. La señora se parecía mucho a la que se veía en la foto del documento, pero había algunas cosas que no convencían a la funcionaria», explicó Aporti, citando en particular el hecho de que se le notaran los folículos de la barba pese al espeso maquillaje que le cubría el rostro.

Motivos para sospechar

Las sospechas de la funcionaria propiciaron que la Policía comenzara una investigación, en la que se descubrió que la supuesta octogenaria había llegado al Ayuntamiento en coche, lo que hizo saltar las alarmas, al no contar Dall'Oglio con carné de conducir. Las indagaciones permitieron además que saliera a la luz que la señora no había realizado ninguna visita médica en años, aunque sí que presentaba la declaración de la renta anualmente, con la respetable cifra de 53.000 euros de ingresos. También había supuestamente participado en algunas compraventas de inmuebles, pero siempre otorgándole un poder a su hijo para que actuara como su representante. «Y luego estaban los testimonios de los vecinos de la zona: nadie la había visto en los últimos años», explicó el alcalde.

Una vez recogidos todos estos elementos, las autoridades locales de Borgo Virgilio tendieron su trampa: citaron una vez más a la supuesta señora Dall'Oglio en el Ayuntamiento para concluir los trámites con los que presuntamente iba a renovar el carné de identidad. Allí esperaban al farsante el alcalde y varios agentes de Policía, ante los que el hombre confesó el engaño y les permitió luego descubrir el cadáver de su madre en la casa.