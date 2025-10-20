El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. EFE

Kallas afirma que el éxito de la reunión de Budapest depende de la participación de Ucrania y la UE

Insiste en que la presión tiene que ser contra Rusia y no contra Kiev, «la víctima de la agresión» y que ceder territorio sólo hará que Putin «vuelva a usar la fuerza» en el futuro

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:05

Comenta

Tan solo un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump enfriara las posibilidades de entregar misiles Tomahawk a Ucrania y de pedirle a ... Kiev que entregue el territorio ocupado del Donbas a Rusia, la Unión Europea (UE) ha arropado al líder ucraniano Volodímir Zelenski. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha insistido en que «la presión tiene que ser sobre el agresor: Rusia» y que el encuentro del presidente ruso, Vladímir Putin, y Trump «no logrará nada, si Ucrania y la UE no participan».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  2. 2 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  3. 3 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  4. 4 El tridente de ases del Sporting vuelve a brillar
  5. 5

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  6. 6 Robo en el museo Louvre: siete minutos de expolio, huida en scooter y el olvido de uno de los diamantes más caros del mundo
  7. 7 Condenada una gijonesa por estafar a un hermano discapacitado intelectual
  8. 8 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  9. 9 Furor por los tangas de pelo de Kim Kardashian: cuestan 42 euros y están agotados
  10. 10

    Óscar Puente asegura que rescatar el peaje de la autopista del Huerna tiene «una connotación jurídica» inasumible: esto es lo que marca la ley

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Kallas afirma que el éxito de la reunión de Budapest depende de la participación de Ucrania y la UE

Kallas afirma que el éxito de la reunión de Budapest depende de la participación de Ucrania y la UE