El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. EFE

Líderes europeos piden a Israel que garantice «un tratamiento humanitario» a la flotilla

El presidente español reitera que la flotilla «no supone ninguna amenaza para Israel». Irlanda, Noruega y Polonia también piden «cautela» al Estado hebreo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Enviada especial. Copenhage

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:27

Después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, evitaran pronunciarse sobre la ... intercepción de la flotilla humanitaria a Gaza por las fuerzas israelíes, varios líderes europeos se han pronunciado sobre esta cuestión este jueves, a su llegada al encuentro de la Comunidad Política Europea. «La flotilla no representa ninguna amenaza para el Gobierno israelí y espero que las fuerzas israelíes tampoco lo sean para ellos. Lo que están haciendo es suplantar algo que está impidiendo Israel y es que la UNRWA y la ayuda humanitaria entren en Gaza», ha destacado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

