Merz defiende más controles de fronteras en su primer viaje a Bruselas

A Bruselas le interesa mantener una buena sintonía con el mayor país en términos económicos y de población de la Unión Europea (UE). El primer ... contacto de los líderes comunitarios con el recién elegido canciller alemán, Friedrich Merz, estuvo marcado por la cordialidad y el optimismo. Y algún que otro roce mínimo en materia migratoria. Merz defendió este viernes el endurecimiento de los controles fronterizos impuestos por su Gobierno para evitar la migración irregular en Alemania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen -también alemana y de la CDU- reconoció que la migración es un «desafío europeo» y que el Gobierno de Berlín está en su derecho de imponer controles «por un tiempo limitado». Además, anunció un desembolso de 3.000 millones de euros para ayudar a los países europeos a cumplir de forma «rápida» con el Pacto de Migración y Asilo.

En su primer viaje a la capital belga, el canciller alemán se reunió también con el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, y con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. En su comparecencia, Merz aseguró que «limitar la migración irregular» es uno de los objetivos de su Gobierno y que los controles fronterizos «están el línea con la ley comunitaria». «No estamos solos en esto. Trabajamos con nuestros vecinos y aliados», apuntó.

Por su parte, Von der Leyen aseguró que hace falta «inversión y trabajo duro» para aplicar el Pacto de Migración y Asilo que -en su opinión- servirá para reforzar las fronteras exteriores, mejores medidas para evitar movimientos secundarios dentro de la UE y procedimientos de asilo más rápidos. Bruselas ha propuesto además reformar la directiva de retornos para acelerar las devoluciones de migrantes a sus países de origen.

Berlín confía en que la propuesta de alto el fuego en Ucrania abra la vía para negociar «una paz justa y duradera»

Más allá del tema migratorio, el flamante canciller prometió una agenda europea «activa» y quiere volver a poner a Alemania «en el centro de la toma de decisiones» comunitarias, algo que celebró el presidente del Consejo Europeo. «Veo con confianza esta nueva energía de seguir construyendo nuestra Unión», aseguró Costa.

Presionar a Rusia

En cuanto a la postura europea frente a la guerra en Ucrania, Merz fue categórico al asegurar que «tenemos que dejar claro nuestro apoyo a Kiev» y confía en que la nueva propuesta de alto el fuego de 30 días deje espacio para negociar «una paz justa y duradera». «No dudaremos en aumentar la presión sobre Rusia si es necesario», afirmó.

El canciller alemán ya ha mantenido una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, quien le ha invitado a visitar la Casa Blanca. «Le he dicho que no es buena idea escalar la guerra comercial y hablaremos de ello en persona, pero le he advertido de que la UE negocia en bloque en materia de Comercio». Sobre esta misma cuestión, Von der Leyen quiso mantener en secreto el estado de las negociaciones entre la UE y EE UU, pero aseguró que las conversaciones telefónicas con el mandatario norteamericano han sido «buenas» y que prefiere esperar y planear un viaje a Washington cuando el bloque comunitario cuente con «un paquete de medidas concretas que podamos discutir y acordar» con la Administración Trump.