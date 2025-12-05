El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una protesta contra la reforma de las pensiones en Berlín. Reuters

Merz salva la coalición de gobierno tras sacar adelante su reforma de las pensiones

Los conservadores más jóvenes criticaron un proyecto de ley que, a su juicio, contempla un gasto vinculante para unas promesas de indefinidas

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:21

Comenta

En la misma sesión en la que se dio luz verde al servicio militar voluntario, el Parlamento alemán aprobó el viernes la reforma de ... las pensiones, un polémico proyecto de ley que amenazaba con reventar la coalición de gobierno encabezada por el cristianodemócrata Friedrich Merz. Los diputados conservadores más jóvenes, representantes de la generación que más afectada se verá por la reforma, habían amenazado con votar en contra de la propuesta de sus mayores.

