El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Villa: «Sin Quini no sería la persona que soy y el futbolista que fui»
Friedrich Merz llegó al poder el pasado mayo. AFP

La reforma de las pensiones pone en jaque al Gobierno alemán

El plan para estabilizar las retribuciones hasta 2040 indigna a los jóvenes conservadores, que se niegan a apoyar el proyecto en el Bundestag

María Rego

María Rego

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:21

Comenta

La reforma del sistema de pensiones amenaza con convertirse en uno de los grandes quebraderos de cabeza de los gobiernos europeos. En Francia ha hecho ... tambalearse a varios gabinetes y en Alemania acaba de poner en jaque a la coalición de conservadores y socialdemócratas que lidera Friedrich Merz. La propuesta del Ejecutivo de Berlín para estabilizar las retribuciones de los jubilados más allá de 2031 se ha encontrado con un inesperado obstáculo en el bloque al que pertenece el propio canciller –compuesto por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU)– cuyos jóvenes rechazan la medida al considerar que hipoteca a las futuras generaciones. Su 'no' en el Bundestag, el Parlamento germano, haría imposible aprobar el proyecto e incluso podría dinamitar la alianza gobernante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  2. 2 La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: cinco puertos requieren cadenas y Pajares, cerrado a camiones
  3. 3 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  6. 6 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  7. 7 Fiesta en Gijón por los ocho años de Bella Vida
  8. 8 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  9. 9 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias
  10. 10

    Javier Martínez será el nuevo presidente de la patronal turística de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La reforma de las pensiones pone en jaque al Gobierno alemán

La reforma de las pensiones pone en jaque al Gobierno alemán