El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Friedrich Merz, canciller de Alemania. Afp

La ultraderecha triplica su resultado en las elecciones de Renania aunque se queda lejos de los conservadores de Merz

Los cristianodemócratas del canciller ganan los comicios municipales por delante de los socialdemócratas y de los extremistas de AfD

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:34

Aunque puede considerarse la gran triunfadora de la jornada al triplicar sus resultados de hace cinco años, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) no ha ... conseguido este domingo en las elecciones municipales y comunales en el occidental estado federado de Renania del Norte-Westfalia el explosivo aumento de votos al que está acostumbrada en las regiones germano orientales de este país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  2. 2 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  3. 3

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  4. 4 «Si vienes de fuera, Suiza es ridículamente caro»
  5. 5

    «Decidir salir de Gaza fue lo más difícil de nuestras vidas»
  6. 6 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  7. 7

    La peor sequía en décadas abrasa los pastos de Asturias y tensiona a los ganaderos con costes añadidos
  8. 8 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  9. 9 «Para Canal, Gijón era lo más importante»
  10. 10

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La ultraderecha triplica su resultado en las elecciones de Renania aunque se queda lejos de los conservadores de Merz

La ultraderecha triplica su resultado en las elecciones de Renania aunque se queda lejos de los conservadores de Merz