Elon Musk. Reuters

Musk pide de nuevo el voto para la extrema derecha: «O Alemania vota a AfD o es el fin de Alemania»

El dueño de X y Tesla vuelve a inmiscuirse en la política germana a sólo dos semanas de la celebración de elecciones en Renania del Norte-Westfalia, el Estado más poblado del país

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Berlín

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:16

El multimillonario Elon Musk ha vuelto a inmiscuirse en la política germana y lo ha hecho de nuevo para pedir el voto para la ultraderechista ... Alternativa para Alemania (AfD). Un llamamiento que se produce a sólo dos semanas de la celebración de elecciones locales en Renania del Norte-Westfalia (14 de septiembre), el Estado federado más poblado del país. donde unos 13,7 millones de personas están convocadas a acudir a las urnas. La cita se plantea como un primer test electoral para el canciller, el conservador Friedrich Merz, que asumió el poder en mayo.

