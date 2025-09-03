El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Angela Rayner, vice primera ministra británica. Reuters

La número dos del Gobierno británico, en el ojo del huracán por un error fiscal en la compra de su segunda vivienda

La vice primera ministra, Angela Rayner, admite haber pagado 40.000 libras menos en impuestos por un piso en la playa

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:47

La vice primera ministra británica, Angela Rayner, se enfrenta a la mayor contradicción de su carrera política. Encargada de la cartera de Vivienda y del ... ala más izquierdista del Partido Laborista, la número dos de Keir Starmer ha admitido que pagó menos impuestos de los que debía al comprar en mayo un apartamento junto al mar de 800.000 libras (al cambio más de 921.000 euros) en Hove, en la costa sur de Inglaterra.

