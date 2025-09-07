El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer posa junto a una imagen de Carlo Acutis, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. EP

El Papa León XIV proclama santo al 'influencer de Dios' ante 70.000 personas en Roma

La ceremonia se ha celebrado en la plaza de San Pedro del Vaticano y en ella también se ha canonizado a Pier Giorgio Frassati

Darío Menor

Darío Menor

Corresponsal. Roma

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:04

Al ser una institución con una historia bimilenaria, formada hoy por 1.400 millones de personas y con una influencia planetaria, la Iglesia católica necesita ... cada cierto tiempo actualizar sus símbolos sin romper con el pasado para volver así a conectar con los fieles más jóvenes. Un significativo paso para alcanzar ese objetivo es lo que ha ofrecido la canonización este domingo de Carlo Acutis, un muchacho italiano fallecido en 2006 a los 15 años de edad debido a una leucemia fulminante. Proclamado santo por el Papa León XIV ante unos 70.000 fieles en una ceremonia celebrada en la plaza de San Pedro del Vaticano junto a Pier Giorgio Frassati, un estudiante y alpinista italiano fallecido hace un siglo a los 25 años, Acutis está considerado el 'patrón de Internet' o el 'influencer de Dios' por su capacidad para evangelizar por medio de la informática.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  2. 2 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  3. 3

    Las grandes superficies en Asturias se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes
  4. 4 Paso atrás del Sporting
  5. 5 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  6. 6 Barbón condena el ataque a la universidad pública para promocionar a la privada
  7. 7 ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 6 de septiembre de 2025
  8. 8

    El Israel retira el nombre del país de sus maillots de la Vuelta
  9. 9

    Más de 52.000 consultas perdidas en lo que va de año en Asturias al no acudir el paciente a la cita programada con el médico
  10. 10

    La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Papa León XIV proclama santo al 'influencer de Dios' ante 70.000 personas en Roma

El Papa León XIV proclama santo al &#039;influencer de Dios&#039; ante 70.000 personas en Roma