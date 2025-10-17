El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
André Ventura, líder de la ultraderecha portuguesa. Efe

El Parlamento portugués aprueba la iniciativa de la ultraderecha para prohibir el burka en espacios públicos

«Quien venga de otro país tiene que respetar nuestros valores y nuestras costumbres», defiende André Ventura

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:20

Comenta

El Parlamento de Portugal ha aprobado este viernes la iniciativa el partido ultraderechista Chega de prohibir en espacios públicos aquellas «ropas destinas a tapar el ... rostro», como el burka o el niqab islámicos. La medida se adopta, según sus impulsores, por motivos de seguridad y la defensa de los derechos de las mujeres, aunque está sujeta aún a modificaciones antes de una votación final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 «Okupación masiva y drogas»: la situación que denuncian los vecinos de este barrio de Oviedo tras morir un joven de 22 años
  3. 3 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  5. 5 La Policía Nacional investiga un nuevo robo en un piso del barrio de Nuevo Gijón
  6. 6 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  7. 7 Una camarera intercepta a un ladrón de repartidores de comida en Gijón
  8. 8 La Policía Nacional da la alarma ante un nuevo tipo de estafa a mayores
  9. 9 Estos son los seis concejos asturianos que carecen de abonados del Sporting de Gijón
  10. 10 Buscan a un joven de Siero desaparecido hace tres meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Parlamento portugués aprueba la iniciativa de la ultraderecha para prohibir el burka en espacios públicos

El Parlamento portugués aprueba la iniciativa de la ultraderecha para prohibir el burka en espacios públicos