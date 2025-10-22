El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. EFE

Los periodistas Mzia Amaglobeli y Andrzej Poczobut recibirán el premio Sajarov 2025

La Eurocámara otorga su galardón más importante a los dos reporteros encarcelados en Georgia y Bielorrusia por su lucha por la libertad de conciencia

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:23

Comenta

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha anunciado este miércoles que los periodistas Mzia Amaglobeli y Andrezj Poczobut recibirán el Premio Sajarov 2025. Los ... dos reporteros, ella georgiana y él bielorruso, se encuentran en prisión, encarcelados bajo cargos infundados «por luchar contra la injusticia y defender la democracia», ha asegurado Metsola. El galardón, el más importante que otorga la institución comunitaria a la libertad de conciencia, se entregará en el pleno del Parlamento Europeo de diciembre, en Estrasburgo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  2. 2 Un bulo pone en jaque a un colegio de Oviedo
  3. 3 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  4. 4 Juzgan al padre que violó a su hija y que fingió su suicidio en Llanes
  5. 5 Risto Mejide y la gijonesa Merche Torre confirman su relación: «Te amo, maldita sea»
  6. 6 El conductor que mató al ciclista Alejandro Carnicero en Gozón afronta cuatro años de cárcel
  7. 7 Byung-Chul Han: «Tengo la esperanza de que colapse el sistema neoliberal y además va a pasar pronto»
  8. 8 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  9. 9 Qué es la dermatosis nodular y cómo afecta a las vacas
  10. 10 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los periodistas Mzia Amaglobeli y Andrzej Poczobut recibirán el premio Sajarov 2025

Los periodistas Mzia Amaglobeli y Andrzej Poczobut recibirán el premio Sajarov 2025