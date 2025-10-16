El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Coches patrulla de la Policía de Biarritz, en una imagen de archivo. Reuters

La Policía francesa evita un atentado en Biarritz contra un opositor a Vladímir Putin

La Fiscalía Antiterrorista ha informado de la detención de cuatro sospechosos a raíz de una investigación abierta el mes pasado

L. G.

Jueves, 16 de octubre 2025, 22:49

Comenta

Los servicios de seguridad de Francia frustraron este jueves un atentado en Biarritz contra un opositor del presidente de Rusia, Vladímir Putin. La Dirección General ... de Seguridad Interior (DGSI) detuvo a cuatro hombres -de entre 26 y 38 años-, en el marco de una investigación abierta a mediados de septiembre «relacionada con un plan de acción contra un opositor ruso», según confirmaron fuentes de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) a Europa Press.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  2. 2 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  3. 3 La Policía Nacional da la alarma ante un nuevo tipo de estafa a mayores
  4. 4 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  5. 5

    La Policía Nacional desaloja el piso okupa de El Entrego ante la fuerte presión vecinal
  6. 6 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  7. 7 El dueño del narcopiso de la calle Cabrales, en Gijón, a juicio por apuñalar a un hombre y retener a otro
  8. 8 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  9. 9 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  10. 10 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Policía francesa evita un atentado en Biarritz contra un opositor a Vladímir Putin

La Policía francesa evita un atentado en Biarritz contra un opositor a Vladímir Putin