El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Andrej Babis conversa con periodistas frente a la sede de su partido. EP

El populista Babis acuerda con dos partidos euroescépticos el reparto de ministerios del futuro Gobierno checo

Se prevé que el multimillonario, que ya fue primer ministro de 2017 a 2021, sea el jefe del Ejecutivo del tripartito

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Berlín

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:06

Comenta

El multimillonario populista Andrej Babis ha llegado a un acuerdo con dos partidos euroescépticos para el reparto de ministerios de un eventual nuevo tripartito checo, ... una semana después de que su Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO, que en checo significa 'sí') ganara las elecciones legislativas. El futuro gabinete contaría con dieciséis miembros, de los cuales nueve pertenecerían a las formación de Babis, cuatro para los antisistema y euroescépticos Motoristé (Los Motoristas) y tres a la formación ultranacionalista y xenófoba SPD, que además obtendría la presidencia de la Cámara de Diputados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lidl avanza en la construcción de un nuevo supermercado en uno de los principales accesos a Gijón
  2. 2 Todo listo en Gijón para para una media maratón de récord: recorrido, cortes de tráfico...
  3. 3

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  4. 4

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  5. 5 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  6. 6 Detenido en Avilés tras amenazar a varias personas con un cuchillo en plena calle
  7. 7 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  8. 8

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA
  9. 9 Un joven rescata a una anciana en Gijón que se precipitó por el Muelle
  10. 10 El ministro Óscar Puente, sobre un diputado por Asturias: «Es un personaje absolutamente cómico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El populista Babis acuerda con dos partidos euroescépticos el reparto de ministerios del futuro Gobierno checo

El populista Babis acuerda con dos partidos euroescépticos el reparto de ministerios del futuro Gobierno checo