El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El exterior del Parlamento de serbia. AFP

El presidente de Serbia culpa a la oposición del tiroteo frente al Parlamento

El suceso, protagonizado por un hombre de 70 años que se encuentra detenido, ha dejado un herido de gravedad

T. Nieva

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:46

Comenta

El tiroteo registrado este miércoles frente al Parlamento de Serbia, en Belgrado, acabó con un hombre de 57 años herido de gravedad. El presidente del ... país, Aleksandar Vucic, asegura que es un «acto de terrorismo» y atribuye la responsabilidad a la oposición y a medios de comunicación hostiles. El presunto atacante, un hombre de 70 años, fue detenido. La víctima, según Vucic, es un simpatizante del actual Gobierno. Desde finales del año pasado, Serbia ha vivido un sinfín de manifestaciones contra el Ejecutivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un bulo pone en jaque a un colegio de Oviedo
  2. 2 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  3. 3 Juzgan al padre que violó a su hija y que fingió su suicidio en Llanes
  4. 4 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  5. 5 Qué es la dermatosis nodular y cómo afecta a las vacas
  6. 6 Risto Mejide y la gijonesa Merche Torre confirman su relación: «Te amo, maldita sea»
  7. 7 El conductor que mató al ciclista Alejandro Carnicero en Gozón afronta cuatro años de cárcel
  8. 8

    «La gente que sale de Alcampo invade nuestro carril de salida»
  9. 9 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  10. 10 Asturias suspende las ferias ganaderas y cierra el mercado de Pola de Siero por la expansión de la dermatosis nodular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El presidente de Serbia culpa a la oposición del tiroteo frente al Parlamento

El presidente de Serbia culpa a la oposición del tiroteo frente al Parlamento