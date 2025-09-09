El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de archivo de un apagón sin relación con la información. EFE

Un presunto atentado incendiario causa un gran apagón en el sudeste de Berlín

Unos 50.000 hogares y 3.000 empresas y comercios sin luz tras el incendio provocado de dos torres de alta tensión

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Corresponsal. Berlín

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:29

Un presunto atentado incendiario contra la red eléctrica de Berlín ha provocado este martes un apagón en el sudeste de la capital alemana, dejando más ... de 50.000 hogares sin corriente, así como numerosas empresas y comercios, según ha anunciado un portavoz de la empresa municipal responsable de la distribución de la electricidad. La Policía ha informado de que el apagón tuvo su origen en el incendio de dos torres de tendido eléctrico, que entre tanto ha sido sofocado.

