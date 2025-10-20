El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El primer ministro eslovaco, Robert Fico. AFP

El primer ministro eslovaco dice que los socialistas son el «partido de los homosexuales»

Las palabras de Robert Fico se han producido después de que la organización decidiera expulsar de forma definitiva a su partido al considerar que se ha apartado de los principios europeístas

T. Nieva

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:03

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, arremetió este lunes con fuerza contra el Partido de los Socialistas Europeos (PES) después de que la organización decidiera ... expulsar de forma definitiva a su partido, SMER, por considerar que se ha apartado de los principios europeístas. Fico, conocido por su discurso populista, publicó en redes sociales que el PES debería cambiar su nombre por «Partido de los Homosexuales y Promotores de la Guerra», y los acusó de «traicionar los valores tradicionales de la izquierda».

