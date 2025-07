Un puente siega el techo de un autobús y deja 15 heridos en Manchester

Quince personas han resultado heridas en una localidad del Gran Manchester después de que un autobús de dos pisos colisionara contra un puente demasiado bajo ... para su altura. La parte inferior del viaducto segó literalmente el techo del vehículo, que quedó diseminado en trozos a lo largo de la calzada. Al parecer, algunos pasajeros lograron agacharse pero otros no resultaron tan afortunados y sufrieron diversos golpes en la cabeza. Los servicios de emergencia movilizaron diez ambulancias y un helicóptero medicalizado para asistir a las víctimas. Una de ellas se encuentra en situación crítica.

No es la primera vez que sucede un accidente así en este puente urbano, que da uso a un canal y sobrevuela la calzada junto al cruce de Barton Road y Trafford Road en Eccles, un municipio británico de unos 40.000 habitantes. Con anterioridad, al menos un autobús y un camión también perdieron la cubierta por un error de cálculo con la altura del puente, inferior a cuatro metros. El accidente se produjo este lunes por la tarde y quedó registrado en una cámara urbana. Era la primera vez que el autocar tomaba esta ruta.

La parte inferior del viaducto cortó limpiamente y con suma facilidad el techo del autobús. Una parte cayó a la calzada y el resto quedó colgando del propio vehículo. En la parte superior viajaban unas veinte personas. La mitad de los asientos estaban libres, lo que contribuyó a que la tragedia no fuera más grave. Uno de los pasajeros fue trasladado al hospital en estado crítico y otros dos ingresaron también en situación grave debido a fuertes traumatismos craneoencefálicos.

La colision produjo un fuerte estampido que alertó a los peatones y vecinos de la zona. «Un estruendo de hierros y cristales rotos», lo definió uno de ellos. El pánico se desató entre los viajeros del vehículo. «Pude oír gritos que venían desde lo alto del autobús», declaró un testigo al 'Manchester Evening Post'. »Había muchas personas con la cabeza sangrando«, dijo otro vecino, mientras una mujer dijo haber visto a dos personas cayendo del habitáculo destrozado al suelo. »Creo que el autobús venía del lado de Trafford y parece que entró directamente. Me quedé sobrecogido, pero no sorprendido, ya que es la tercera vez que ocurre«, indicaba un tercer testigo. En 2023 otro autobús de dos pisos se estrelló contra el puente. Iba vacío. No hubo heridos.

La Policía del Gran Manchester ha abierto una investigación sobre el accidente. La empresa propietaria del vehículo siniestrado, Stagecoach, la mayor operadora de líneas de viajeros en autocar del Reino Unido, también indaga los hechos. La autoridad del transporte ha determinado que el autocar no cubría su ruta habitual y trata de averiguar el motivo por el que el conductor se salió de su itinerario.