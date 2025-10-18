El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El príncipe Andrés no podrá hacer uso de sus títulos. Afp

El Reino Unido reacciona con alivio y escepticismo ante la retirada de títulos del príncipe Andrés

Carlos III trata de proteger la imagen de la Corona, dañada por la relación del duque de York con Jeffrey Epstein

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Sábado, 18 de octubre 2025, 16:07

Comenta

El anuncio de que el príncipe Andrés, duque de York, dejará de utilizar sus títulos y honores reales ha provocado en el Reino Unido reacciones ... encontradas, donde el alivio institucional convive con el escepticismo ciudadano y la sensación de inevitabilidad entre los observadores monárquicos. La medida, confirmada por el Palacio de Buckingham tras un acuerdo con el rey Carlos III, implica que el duque renuncia voluntariamente, aunque se entiende que bajo la presión del monarca, al uso público de sus títulos, aunque éstos permanecen formalmente vigentes. En términos constitucionales, se trata de una desactivación simbólica más que de una revocación jurídica: los títulos siguen existiendo, pero su uso queda suspendido, tal como ocurrió en 2022 con el tratamiento de Su Alteza Real (HRH).

