Rusia reitera tras la masacre de Sumy que no bombardea a civiles en Ucrania

En relación con la masacre de civiles el domingo en la ciudad ucraniana de Sumy, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, repitió este lunes lo ... mismo que ya anunció una semana antes refiriéndose a la matanza causada en Krivói Rog, es decir, las tropas rusas «atacan exclusivamente objetivos militares o de significación militar». En Sumy perecieron el domingo 35 civiles, entre ellos dos niños, y 117 resultaron heridos tras el ataque con dos misiles balísticos Iskander-M con cargas de racimo.

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, confirmó el bombardeo contra Sumy, pero aseguró que fue llevado a cabo «contra el sitio en donde estaba teniendo lugar una reunión del Estado Mayor del grupo operativo-táctico de las Fuerzas Armadas de Ucrania». Según la nota castrense, «el ataque causó la muerte de 60 soldados ucranianos» y en ningún momento hace referencia a la masacre de civiles.

Varios canales de Telegram aseguran que Artiom Semenijin, alcalde de la localidad de Konotop, la segunda más grande en la región de Sumy, informó que en el momento del bombardeo ruso se estaba celebrando una entrega de medallas a soldados ucranianos, pero no fueron alcanzados por los cohetes porque estaban en un lugar protegido, información que nadie ha podido verificar por el momento. El pasado 7 de abril en Krivói Rog murieron una veintena civiles, nueve niños entre ellos, y hubo más de 60 heridos.

Peskov respondió también este lunes a la idea del futuro canciller alemán, Friedrich Merz, de enviar misiles de largo alcance Taurus a Ucrania, asegurando que «sólo servirá para escalar todavía más el conflicto» Según el portavoz presidencial ruso, «otros países europeos están adoptado una estrategia similar, lo que está haciendo descarrilar las negociaciones de paz y contribuyendo a prolongar la guerra». Sin embargo, los líderes europeos deploran que Rusia siga demorando la aplicación del alto el fuego de 30 días propuesto por Washington y Kiev.

En cuanto a la reunión de cuatro horas y media que mantuvieron el viernes en San Petersburgo el presidente, Vladímir Putin, y el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para seguir intentando hallar una salida que ponga fin de una vez a la guerra en Ucrania, encuentro del que no se informó nada una vez finalizado, Peskov afirmó que las conversaciones fueron «sumamente útiles y eficaces», ya que, según aseguró, «sirvieron para establecer un canal de comunicación de jefe de Estado a jefe de Estado (…) para que ambos puedan recibir información de primera mano».

«Hacia la normalización»

Preguntado sobre la decisión de la Administración Trump de prorrogar las sanciones contra Rusia, el jefe de prensa del Kremlin dijo este lunes que «sería difícil esperar una decisión diferente, especialmente porque se trata de acciones bastante automáticas». «Hay que tener en cuenta que estamos al comienzo del camino hacia la normalización de relaciones (…) los asuntos a abordar son sumamente complejos y requieren tiempo y un trabajo continuado, los resultados no serán inmediatos».

Por su parte, el viceministro de Exteriores ruso, Mijaíl Galuzin, en declaraciones al diario 'Izvestia', ha denunciado que «no hay contactos entre Moscú y Kiev para solucionar la crisis ucraniana y la responsabilidad no la tenemos nosotros, sino la parte ucraniana». Según sus palabras, «los dirigentes de Kiev han puesto de manifiesto su incapacidad para negociar y una total falta de apego a la paz», pese a que Kiev sí ha aceptado la tregua de 30 días y Moscú no. Galuzin ha culpabilizado además a Ucrania del incumplimiento de la moratoria de ataques contra infraestructuras energéticas, acordado el pasado 18 de marzo. El Gobierno de Volodímir Zelenski, por su lado, considera que es Rusia la que no respeta ese alto el fuego energético.