Imagen de un misil balístico durante un desfile militar en Moscú. AFP

Rusia sopesa reanudar los ensayos nucleares tras el anuncio de EE UU

Putin ordena por primera vez a su cúpula militar hacer los preparativos para poner en marcha las pruebas con armamento atómico

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:58

El presidente ruso, Vladímir Putin, reaccionó este miércoles al anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de realizar pruebas nucleares. El jefe del Kremlin ordenó ... a su cúpula militar que haga los preparativos para activar de nuevo pruebas con armamento atómico, algo que la Rusia postsoviética no ha hecho nunca. Moscú ve con preocupación las intenciones de Washington y se prepara para responder si lo considerara necesario. Asegura que tiene capaciadad para hacerlo en un tiempo muy breve.

