El expresidente francés Nicolas Sarkozy, en una imagen de archivo. AFP

Sarkozy ante la hora de la verdad: los jueces se pronuncian sobre si recibió dinero de Gadafi

El Tribunal de París dicta este jueves la sentencia sobre la presunta financiación con petrodólares de la dictadura libia de la campaña presidencial de 2007 del exmandatario conservador

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:12

Nicolas Sarkozy, que presidió Francia entre 2007 y 2012, se enfrenta este jueves a una sentencia que seguramente marcará su biografía. El Tribunal de París ... pronunciará a partir de las diez de la mañana el veredicto sobre el caso de la presunta financiación de la campaña presidencial de 2007 del líder conservador con petrodólares de la dictadura libia de Muamar el Gadafi. Si los magistrados lo declaran culpable, supondría el mayor revés judicial para el exlíder de la derecha tradicional de Los Republicanos. Si lo absuelven, Sarkozy tomaría algo de oxígeno respecto a sus múltiples casos de corrupción.

