La primera ministra danesa, Mette Frederiksen. EP

Los socialdemócratas podrían perder la alcaldía de Copenhague por primera vez en 122 años

El giro a la derecha del partido que gobierna el país habría generado descontento, y los ciudadanos de la capital danesa votarían ahora a la izquierda más radical como «castigo»

Alin Blanco

Alin Blanco

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:07

Comenta

El Partido Socialdemócrata podría perder el control de Copenhague por primera vez en la historia electoral de la ciudad. Los habitantes de la capital danesa ... acuden este martes a las urnas con una creciente insatisfacción con el giro a la derecha de la formación de centro-izquierda que gobierna el país, liderada por la primera ministra Mette Frederiksen.

