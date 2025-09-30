El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El primer ministro británico, Keir Starmer, durante su intervención de este martes en el congreso laborista en Liverpool. AFP

Starmer endurece su discurso contra Farage, al que las encuestas sitúan a la cabeza

El movimiento Reform UK del líder populista lidera en intención de voto en varias regiones británicas mientras el alcalde de Manchester supera al primer ministro entre las bases laboristas

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:01

Reino Unido «está en una bifurcación del camino. Podemos elegir la decencia o la división. Renovación o declive». Con esa frase, pronunciada desde el atril ... del centro de convenciones de Liverpool en el último día del congreso laborista, el primer ministro británico, Keir Starmer, intentó fijar un rumbo inequívoco para un Gobierno que, tras quince meses en Downing Street y con Reform UK convertido en un rival cada vez más real, necesita demostrar que aún dispone de energía política, de un proyecto reconocible y de la capacidad de imponer un marco de debate que no gire en torno a su adversario.

