El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
La rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, en una foto de archivo. EFE

Tres detenidos por presunto fraude de fondos europeos en la oficina que dirige Kaja Kallas

La Fiscalía Europea ha registrado edificios del Servicio de Acción Exterior de la UE y del Colegio de Europa por «fuertes sospechas» de posible fraude durante el procedimiento de licitación de un programa de formación de jóvenes diplomáticos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:11

Comenta

La Policía belga ha llevado a cabo este martes varios registros en el Colegio de Europa, en Brujas, y en el Servicio de Acción Exterior ... de la Unión Europea, en Bruselas, la oficina que dirige la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, por sospechas de fraude relacionado con fondos europeos. Los registros, llevados a cabo por orden de la Fiscalía Europea, que sospecha de un posible fraude relacionado con la formación financiada por la UE para diplomáticos jóvenes. Tres personas han sido detenidas en el marco de esta operación, según informa la fiscalía y el diario belga 'Le Soir' apunta que uno de los tres detenidos sería la rectora del Colegio de Europa, la antigua jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  2. 2 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  3. 3

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  4. 4 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7

    Comienza la búsqueda de Maritrini y su bebé en la balsa de Ribadesella
  8. 8

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  9. 9 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  10. 10 Un vidente predice el número de la Lotería de Navidad: tiene que ver con el apagón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Tres detenidos por presunto fraude de fondos europeos en la oficina que dirige Kaja Kallas

Tres detenidos por presunto fraude de fondos europeos en la oficina que dirige Kaja Kallas