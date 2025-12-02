Tres detenidos por presunto fraude de fondos europeos en la oficina que dirige Kaja Kallas

La Policía belga ha llevado a cabo este martes varios registros en el Colegio de Europa, en Brujas, y en el Servicio de Acción Exterior ... de la Unión Europea, en Bruselas, la oficina que dirige la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, por sospechas de fraude relacionado con fondos europeos. Los registros, llevados a cabo por orden de la Fiscalía Europea, que sospecha de un posible fraude relacionado con la formación financiada por la UE para diplomáticos jóvenes. Tres personas han sido detenidas en el marco de esta operación, según informa la fiscalía y el diario belga 'Le Soir' apunta que uno de los tres detenidos sería la rectora del Colegio de Europa, la antigua jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini.

A lo largo de esta mañana la policía ha registrado numerosos edificios del Colegio de Europa, situados en la villa flamenca de Brujas, y del Servicio de Acción Exterior de la UE, así como los domicilios de los sospechosos. En el foco está el proyecto de la Academia Diplomática de la UE, un programa de nueve meses para jóvenes diplomáticos en diferentes Estados miembros, adjudicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior al Colegio de Europa en Bélgica, para el periodo 2021-2022, tras un procedimiento de licitación.

La investigación trata de esclarecer si el Colegio de Europa y/o sus representantes fueron informados previamente sobre el criterio de selección del procedimiento de licitación y si tuvieron suficientes razones para creer que recibirían ese proyecto, antes de que se publicara oficialmente. La Fiscalía tiene «importantes sospechas» de que durante el proceso de licitación del programa «se reveló información confidencial sobre el proceso con uno de los candidatos a la licitación».

Antes de llevar a cabo los registros, la Fiscalía Europea pidió el levantamiento de inmunidad de varios sospechosos y le fue concedida. La investigación también ha contado con el apoyo de la Oficina Europea Antifraude (OLAF). Los hechos que se investigan podrían constituir un fraude de procedimiento, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.