El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificios de la región de Donetsk bombardeados por el ejército ruso. Afp

Las tropas invasoras rusas rompen la defensa ucraniana y avanzan en Donetsk

Kiev llama a 30.000 soldados a perseguir a los grupos de asalto enviados por Moscú, algunos de los cuales se han infiltrado vestidos de civiles

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:29

Volodímir Zelenski ha viajado este miércoles a Berlín sumido en un caos militar estratégico. Sus defensas han sido desbordadas en una pequeña zona del frente ... de Donetsk, pero amenaza con desbaratar toda la resistencia en esta provincia que Moscú ha conquistado parcialmente y que Vladímir Putin codicia. De hecho, el avance invasor en este territorio puede ser una baza para el jefe del Kremlin en una futura negociación de un proceso de paz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bonnie Tyler conquista Poniente
  2. 2 Asturias vigila los incendios de León tras estabilizar el de Cangas del Narcea: «Estamos en niveles máximos de riesgo»
  3. 3

    Más de 700 firmas recogidas contra la pitufa de Pola de Siero en sólo dos días
  4. 4

    El Gobierno llama a proteger a los diez menores acogidos en Gijón como «refugiados y vulnerables»
  5. 5 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  6. 6

    El exalcalde de Llanera se enzarza con Barbón: «Hay que escuchar al ganadero»
  7. 7

    El Grupo Covadonga lanza su mayor oferta con más de 25.000 plazas para 2025-2026
  8. 8 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  9. 9 Las entradas del Real Oviedo - Real Madrid, a 200 euros
  10. 10 Adiós a Enrique Roces: «Mi padre fue un hombre afable con un don de gentes brutal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las tropas invasoras rusas rompen la defensa ucraniana y avanzan en Donetsk

Las tropas invasoras rusas rompen la defensa ucraniana y avanzan en Donetsk