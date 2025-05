La UE amenaza de nuevo a Putin con más sanciones si no se suma este martes a la tregua

Hay consenso en torno a la sensación de que la paz en Ucrania está más cerca que nunca. El acuerdo para iniciar una negociación directa ... con Rusia este jueves en Estambul es la última razón para la esperanza. Pero los protagonistas de la guerra no se ponen de acuerdo en cómo se debe llegar a ese arranque de las negociaciones: Vladímir Putin insiste en que tiene que ser sin condiciones previas, algo con lo que también está de acuerdo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; Volodímir Zelenski, sin embargo, reitera que no se puede dialogar mientras se producen combates y exige un alto el fuego de 30 días, como mínimo, algo que apoyan los principales líderes europeos.

De hecho, estos últimos volvieron a escenificar su unidad este lunes en Londres. «Ucrania debe confiar en su capacidad para resistir con éxito la agresión rusa con nuestro apoyo», afirmaron los responsables de Exteriores del grupo Weimar+ -en el que también participa España-, que aprovecharon para advertir a Moscú de que sigue sobre la mesa su intención de incrementar las sanciones económicas que pesan sobre Rusia si no accede al alto el fuego que demanda Zelenski.

«Se necesitan dos para desear la paz y solo uno para desear la guerra. Vemos que Rusia claramente quiere la guerra», espetó la responsable de la diplomacia europea, Kaja Kallas. «Tiene que haber un alto el fuego incondicional, que pueda permitir que haya negociaciones de paz, que es lo que finalmente queremos para que esta guerra termine», afirmó a la salida de la reunión el ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, que destacó la «unidad y coherencia» de la posición europea en torno al camino que debe llevar a la paz, así como la «firmeza y determinación en seguir apoyando a Ucrania tanto tiempo como sea necesario».

«El reloj corre. Si a medianoche no hay una tregua, comenzaremos a preparar las nuevas sanciones», avanzó un portavoz del Ejecutivo alemán, sin especificar cuáles pueden ser esas sanciones. De momento, las que se han aprobado hasta ahora no han tenido mucho éxito en su intento de poner a la economía rusa en dificultades. El PIB se resintió en un inicio, pero el país más extenso del planeta logró rápido equilibrar las pérdidas infligidas por Occidente con un acercamiento a países como China o India.

Quizá por eso, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, se mostró poco preocupado por las amenazas europeas. «Con Rusia no se puede hablar con el lenguaje de los ultimátums, es inaceptable», sentenció, subrayando, eso sí, que el gobierno de Putin está comprometido con «la búsqueda de una solución pacífica a largo plazo».

De cualquier forma, como señaló Albares, esta es una «semana crucial para ver quién se sienta de verdad con voluntad de negociar la paz sin condiciones, buscando simplemente terminar la guerra y quién está en tácticas dilatorias y en juegos de ir retrasando esas conversaciones».

Lo que no está claro aún es quién participará en la reunión del jueves. Zelenski se ha mostrado dispuesto a ir en persona, y ha invitado a Putin a un cara a cara. No obstante, este lunes Peskov ni confirmó ni desmintió la participación del presidente ruso. Quien sí se manifestó fue Trump: «Estaba pensando en volar allí. No sé dónde estaré el jueves. Tengo muchísimas reuniones, pero estaba pensando en ir para allá», dejó caer. Y Zelenski no tardó en responderle. «Todos en Ucrania agradeceríamos que el presidente Trump pudiera estar con nosotros en esta reunión. Es la idea correcta. Podemos cambiar muchas cosas», escribió en X poco antes de ratificar el acuerdo de materias primas que acordó con el mandatario americano.

«Oportunidad para la paz»

El presidente estadounidense quiere ponerse la medalla de la paz ucraniana, como ha intentado hacer con la tregua entre India y Pakistán, y este lunes se mostró esperanzado con el resultado de las negociaciones en Estambul, adonde podría llegar tomando un pequeño desvío en su gira por Oriente Medio: «Creo que va a obtener un buen resultado», sentenció.

Por su parte, Zelenski habló con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, quien le trasladó su entusiasmo por hacer de anfitrión en el primer diálogo directo entre invasor e invadido. «Se abre una nueva ventana de oportunidad para la paz y hay que aprovecharla», sentenció Erdogan durante una reunión con su gabinete.

Desafortunadamente, todas estas buenas intenciones para lograr la paz siguen sin tener reflejo en la realidad sobre el terreno. «Rusia ignora por completo la petición de una tregua», denunció el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha. Y no mentía. Según informaron las fuerzas armadas de la exrepública soviética, hasta 108 drones lanzó Moscú contra su territorio en la madrugada de este lunes. Algo más de la mitad -55- fueron derribados y una treintena «perdieron su localización, sin consecuencias negativas», pero al menos una persona -un conductor de tren- resultó herida.

Además, los ucranianos relataron también que, hasta las cuatro de la tarde de este lunes, en el frente se habían producido 69 enfrentamientos armados, y el portavoz del ejército, Viktor Trehubov, añadió que la intensidad era la habitual. «La propuesta de alto el fuego no ha tenido impacto alguno en las operaciones», comentó. Rusia también lanzó bombas guiadas contra objetivos en la región nororiental de Járkiv y la región norteña de Sumy.