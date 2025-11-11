El Vaticano investiga a un miembro de la Guardia Suiza por un presunto acto de antisemitismo

«Los judíos». Eso fue lo que habría dicho con tono despreciativo antes de hacer el gesto de escupir un miembro de la Guardia Suiza ... al que el Vaticano ha abierto una investigación interna para aclarar si hubo antisemitismo en la forma con que habría tratado a dos mujeres de religión hebrea que estaban entrando en el minúsculo Estado para participar en un acto presidido por el Papa León XIV.

Los hechos habrían tenido lugar el 29 de octubre poco antes de la habitual audiencia general de los miércoles, en la que el Pontífice, curiosamente, hizo una denuncia del antisemitismo en conmemoración de la 'Nostra Aetate', la declaración del Concilio Vaticano II con la que la Iglesia católica reactivó el diálogo Interreligioso con el judaísmo. De hecho, las dos mujeres, junto a otros miembros de la comunidad hebraica, habían participado el día anterior en un evento dedicado al 60 aniversario de la publicación de la 'Nostra Aetate'.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó el lunes que se está procediendo a la «investigación interna» al miembro de la Guardia Suiza, el cuerpo militar en ejercicio más antiguo del mundo, pues lleva desde 1506 dedicado a proteger la figura del obispo de Roma. Según aclaró el portavoz, el episodio habría tenido lugar cuando al soldado indagado le fue solicitada una fotografía, una práctica habitual en muchos turistas que, en ocasiones, no puede ser satisfecha debido a motivos de seguridad. Bruni no dio más detalles debido a la necesidad de «respetar los principios de confidencialidad e imparcialidad», aunque confirmó la «secular tradición de servicio» de la Guardia Suiza y su «respeto a la dignidad de todas las personas y de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación».

Discriminadas por su religión, no obstante, fue como se habrían sentido las dos víctimas de este episodio. «Mientras una colega y yo estábamos atravesando una de las entradas laterales de la plaza de San Pedro con una delegación internacional de judíos, un miembro de la Guardia Suiza ha dicho con profundo desprecio: 'los judíos'. Nos miramos las dos completamente sorprendidas», comentó la escritora israelí Michal Govrin, hija de un superviviente del Holocausto, en declaraciones a la agencia católica austríaca Kathpress.

Cuando Govrin y su compañera le pidieron explicaciones al militar, éste negó haber dicho «los judíos» y luego «hizo el gesto de escupir en nuestra dirección con evidente desprecio». Los miembros de la delegación hebrea se dirigieron entonces a un comandante de la Guardia Suiza, quien pidió disculpas por lo sucedido y adelantó que iba a investigarse el episodio.

El antisemitismo ha estado muy presente durante siglos dentro de la Iglesia católica, aunque la citada declaración conciliar contribuyó a acercar posiciones e impulsar un diálogo que han tratado de desarrollar todos los últimos Papas.