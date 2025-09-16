El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javier Milei. EFE

Milei centra el presupuesto del próximo año en la salud, las jubilaciones y la educación

El presidente invitó a los argentinos a que abandonen el auto-sabotaje

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:28

Javier Milei, presidente de Argentina, presentó las claves de los presupuestos para el 2026. Para él, el camino de la recuperación está en la vía ... adecuada. Ahora sí, advirtió de que el futuro del país depende de que el pueblo y la política respeten el orden fiscal, y señaló que el 85% del presupuesto sería destinado a la salud, la educación y las jubilaciones.

