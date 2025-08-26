El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Anthony Albanese, primer ministro de Australia. Ep

Australia expulsa al embajador de Irán tras una ola de atentados antisemitas

Acusa al régimen de Teherán de orquestar los ataques con bombas incendiarias a una sinagoga en Melbourne y un restaurante en Sídney

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 26 de agosto 2025, 17:10

Australia ha expulsado al embajador de Irán y evacuará urgentemente a sus propios diplomáticos de Teherán después de obtener pruebas de que el régimen islamista ... está detrás de los atentados con bombas incendiarias en una sinagoga de Melbourne y en un restaurante judío de Sídney en 2024. Es la primera vez que un embajador es expulsado de este país desde el final de la II Guerra Mundial. El Gobierno laborista anunció, además, que va a incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas. Y recomendó a sus ciudadanos que abandonen Irán por temor a ser detenidos en represalia por esta medida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  3. 3 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  4. 4 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  7. 7

    Los deberes del Real Oviedo en la última semana del mercado de fichajes
  8. 8

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  9. 9 El Oktoberfest de Gijón vuelve a la plaza de toros
  10. 10 Localizan en Mondoñedo (Lugo) a un vecino de Gijón que llevaba varios días desaparecido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Australia expulsa al embajador de Irán tras una ola de atentados antisemitas

Australia expulsa al embajador de Irán tras una ola de atentados antisemitas