Anabel Montes

La asturiana Anabel Montes, desde la flotilla rumbo a Gaza: «Estamos agotados, pero seguimos adelante»

La voluntaria de la ONG Emergency forma parte de la expedición que lleva ayuda humanitaria a la población civil palestina

María De Álvaro

María De Álvaro

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:15

La rescatadora asturiana Anabel Montes Mier, coordinadora de búsqueda y rescate (SAR) en la ONG Emergency se encuentra en estos momentos en el barco ... de salvamento de la organización Life Support, que zarpó desde Catania y ya se ha unido a la Global Flotilla con destino a Gaza. Anabel vive con el resto de compañeros momentos tensos, con el Gobierno israelí amenazando con impedir su paso. EL COMERCIO ha podido contactar con ella, que reconoce la tensión que están viviendo, pero insiste en que «hay esperanza». «La flotilla sigue navegando adelante, así que hasta que no se pare siempre hay esperanza», relata.

