La asturiana Anabel Montes, desde la flotilla rumbo a Gaza: «Estamos agotados, pero seguimos adelante» La voluntaria de la ONG Emergency forma parte de la expedición que lleva ayuda humanitaria a la población civil palestina

María De Álvaro Gijón Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:15 | Actualizado 12:21h. Comenta Compartir

La rescatadora asturiana Anabel Montes Mier, coordinadora de búsqueda y rescate (SAR) en la ONG Emergency se encuentra en estos momentos en el barco ... de salvamento de la organización Life Support, que zarpó desde Catania y ya se ha unido a la Global Flotilla con destino a Gaza. Anabel vive con el resto de compañeros momentos tensos, con el Gobierno israelí amenazando con impedir su paso. EL COMERCIO ha podido contactar con ella, que reconoce la tensión que están viviendo, pero insiste en que «hay esperanza». «La flotilla sigue navegando adelante, así que hasta que no se pare siempre hay esperanza», relata.

Anabel, curtida en tareas de rescate extremo desde hace años, sostiene que viven «ritmos difíciles de trabajo» y el cansancio entre las tripulaciones es «muy muy grande, pero también la motivación es muy grande y eso es lo que más cuenta». El Life Support navega junto a las embarcaciones de la delegación italiana como observador, ofreciendo apoyo médico y logístico a las naves participantes en esta misión marítima no violenta, cuyo objetivo es establecer un corredor humanitario por mar y llevar asistencia a la población de la Franja de Gaza.

