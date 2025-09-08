La asturiana Anabel Montes Mier, a bordo de la flotilla internacional rumbo a Gaza La coordinadora SAR de la ONG Emergency participa en una misión para abrir un corredor no violento de ayuda al enclave palestino

Anabel Montes sujeta en brazos a un pequeño rescatado, en junio de 2017, en la costa de Libia.

La rescatadora asturiana Anabel Montes Mier, coordinadora de búsqueda y rescate (SAR) en la ONG Emergency, forma parte del equipo del Life Support, el barco de salvamento de la organización, que ha zarpado desde Catania para unirse a la Global Flotilla con destino a Gaza.

El Life Support navegará junto a las embarcaciones de la delegación italiana como observador, ofreciendo apoyo médico y logístico a las naves participantes en esta misión marítima no violenta, cuyo objetivo es establecer un corredor humanitario por mar y llevar asistencia a la población de la Franja de Gaza.

Emergency denuncia que lo ocurrido en Gaza durante casi dos años es inaceptable y alerta de la grave crisis en la gobernación de Khan Younis, donde mantiene activos dos centros sanitarios. La ONG subraya los continuos bombardeos, las órdenes de evacuación y el bloqueo de la ayuda humanitaria desde hace más de cinco meses.

Según la organización, al menos 500 000 personas viven en situación de inseguridad alimentaria catastrófica mientras la comunidad internacional no adopta medidas efectivas. La flotilla lanza un mensaje claro: «Cuando un gobierno bloquea la ayuda humanitaria, las personas tienen el derecho y el deber de actuar directamente, de forma no violenta».

El Life Support acaba de concluir su 36.ª misión de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central, durante la cual ha salvado a 3 001 personas desde diciembre de 2022. A bordo viaja un equipo de nueve nacionalidades, entre ellas cuatro españolas, con Anabel Montes al frente, aportando su amplia experiencia en misiones humanitarias y de salvamento.

