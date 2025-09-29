El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Tony Blair en Londres. AFP

Blair emerge de la mano de la Casa Blanca para el gobierno de una Franja arrasada

El exprimer ministro británico llega con la difícil tarea de buscar puntos de encuentro entre los países árabes e Israel

T. Nieva

Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:23

El desarrollo del plan de paz acordado ayer entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu impulsa la figura del ex primer ministro británico Tony Blair como ... la de un líder de posguerra para una Gaza devastada. El nuevo Ejecutivo de transición, que gobernará la Franja hasta su asunción por una futura autoridad palestina –en nada similar a la que manda en Cisjordania– sitúa al presidente de EE UU como el principal responsable del organismo, junto a otros jefes de Estado que todavía no han sido precisados y el político británico que dirigió el Reino Unido entre 1997 y 2007 y al Partido Laborista desde 1994 y 2007.

