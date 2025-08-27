El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ada Colau, exalcandesa de Barcelona. Efe

Colau se suma a la flotilla de decenas de barcos que partirá desde Barcelona el domingo hacia Gaza

Tratará de abrir un corredor por mar para que la ayuda humanitaria llegue a los ciudadanos de la Franja, que sufren el bloqueo de Israel

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:24

Decenas de barcos con ayuda humanitaria zarparán el domingo desde el puerto de Barcelona para, tras una semana de travesía, llegar a la Franja de ... Gaza, donde el bloqueo israelí ha provocado una hambruna generalizada. Si el ejército hebreo no lo impide como en expediciones anteriores, 'La Flotilla de la Libertad' tratará de abrir un corredor por mar para repartir los suministros entre los ciudadanos gazatíes, que sufren un asedio militar desde hace 22 meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  2. 2

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  5. 5 Laura Pire, nutricionista: «Muchos creen que no hay nada malo en tomar sidra o cerveza como bebida del día»
  6. 6

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  7. 7 Fermín Treceño, nuevo jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón
  8. 8 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  9. 9 Asturias vuelca los esfuerzos en Ibias con los vecinos desalojados en helicóptero: «Por tierra ya era imposible»
  10. 10 ¿Cuándo lloverá en Asturias? La previsión del tiempo para este miércoles, 27 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Colau se suma a la flotilla de decenas de barcos que partirá desde Barcelona el domingo hacia Gaza

Colau se suma a la flotilla de decenas de barcos que partirá desde Barcelona el domingo hacia Gaza