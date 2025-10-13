El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Cruz Roja se dirige ya al norte de Gaza a por los seis primeros rehenes que liberará Hamás

La Cruz Roja se dirige ya al norte de Gaza a por los seis primeros rehenes que liberará Hamás

Los familiares de los cautivos han sido llamados ya para concentrarse en la frontera, donde dentro de tres horas se entregará al resto de los secuestrados vivos

Miguel Pérez

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:00

Comenta

Israel, y con sus ciudadanos el mundo entero, aguarda con una mezcla de ansiedad y emoción la liberación de los últimos rehenes en manos de ... Hamás. No solo se trata de la salida de los últimos cautivos de Gaza, sino del cierre de un capítulo trágico y macabro que lleva dos años abierto, desde que los islamistas causaron la masacre de los kibutz aledaños a la frontera el 7 de octubre de 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Alejandro Sierra, histórico propietario de la camisería Sierra de Gijón
  2. 2 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  3. 3 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander
  4. 4 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  5. 5 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  6. 6 El hermano de Borja Jiménez pone a bailar a Madrid con la camiseta del Sporting de Gijón
  7. 7 Fallece a los 78 años José Ramón Vidal Blanco, antiguo director del Observatorio del monte Deva
  8. 8 Alarma en la playa de Luanco por la aparición de carabelas portuguesas
  9. 9 La hoja de ruta de Luis Carrión
  10. 10

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Cruz Roja se dirige ya al norte de Gaza a por los seis primeros rehenes que liberará Hamás