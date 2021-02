Emiratos Árabes Unidos, refugio y prisión para la realeza Se ha convertido en lugar de refugio seguro para ex reyes extranjeros como Juan Carlos I, pero es también una «prisión» para princesas locales como Latifa bin Mohammad al Maktum Dubai / Ali Haider MIKEL AYESTARÁN Miércoles, 17 febrero 2021, 14:20

Emiratos Árabes Unidos (EAU) se ha convertido en lugar de refugio seguro para ex reyes extranjeros como Juan Carlos I, pero es también una «prisión» para princesas locales como Latifa bin Mohammad al Maktum. Retenida desde 2018, la joven de 35 años se siente «rehén» de su padre, el emir Mohamed bin Rashid al Maktum, según revela en los vídeos obtenidos por la cadena BBC que la princesa habría conseguido grabar en secreto en estos dos últimos años. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU anunció que «pronto» preguntará a las autoridades emiratíes sobre el estado de Latifa ya que se desconoce su paradero y no ha sido posible verificar cuándo se grabó este vídeo.

El caso tiene especial relevancia en Reino Unido donde el año pasado un juzgado dictaminó que el emir, que en su página web personal se presenta como «político y poeta», organizó el secuestro de Latifa y su hermana mayor, Shamha, y «les privó de libertad». La situación de las hermanas forma parte de un pleito más amplio que afecta también a la princesa Haya, sexta mujer del Emir, que escapó a Londres en 2019 y que, según el tribunal, es víctima de una «campaña de intimidación» por parte del hombre más fuerte de Dubai. El ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, pidió en unas declaraciones realizadas a Sky News una prueba de vida de la joven y dijo que «resulta preocupante ver su profunda angustia».

«Estoy presa en esta villa convertida en prisión. Todas las ventanas tienen barrotes y no me dejan abrirlas», declara la princesa en el vídeo realizado en secreto uno de los baños de la casa y que lo pudo grabar gracias a la campaña Free Latifa, que habría conseguido hacerle llegar un teléfono en su momento.

Dos intentos de fuga

En marzo de 2018, Latifa intentó escapar de los Emiratos al extranjero a bordo de su yate y contó con la ayuda de Hervé Jaubert, un ex espía francés. La embarcación fue interceptada cerca de la costa de India y la princesa no pudo cumplir su sueño de pedir asilo en Estados Unidos, tal y como planeaba. Poco después del incidente se difundió a través de las redes sociales un video de 40 minutos en el que arrancaba diciendo: «Si estás viendo este video, no es tan buena cosa. O estoy muerta o estoy en una situación muy muy muy mala». Latifa reveló que ya con 16 años intentó huir y que cuando le capturaron le encerraron durante tres años y sufrió torturas.

Nueve meses después las autoridades locales intentaron zanjar la polémica levantada por estas declaraciones y autorizó una visita de Mary Robinson, ex Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien avaló la versión oficial y habló de la princesa como «una joven con problemas mentales». La cadena Desde entonces no había noticias de la princesa y ahora la propia Robinson ha reaccionado al vídeo difundido por BBC diciendo que se siente «muy preocupada» por su situación ya que «han pasado cosas y creo que habría que investigarlo».