El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ivanka Trump, ovacionada en el Parlamento israelí. AFP

La emotiva ovación a una Ivanka Trump al borde de las lágrimas en el Parlamento Israelí

La hija del presidente de EE UU fue aplaudida tras llegar a la tribuna de visitantes del hemiciclo hebreo para escuchar el discurso de su padre

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:51

Comenta

Visitante ilustre. Es en lo que se convirtió este lunes Ivanka Trump al ser ovacionada en el Parlamento israelí. La hija del presidente de EE ... UU se encontraba en el Knesset para asistir al discurso de su padre con motivo del acuerdo de paz en Gaza, al que ha contribuido con su labor de mediación entre el Gobierno hebreo y Hamas. Y, durante unos breves minutos, se convirtió en la gran protagonista del acto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Alejandro Sierra, propietario de la histórica camisería Sierra de Gijón
  2. 2 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  3. 3 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander
  4. 4 Alarma en la playa de Luanco por la aparición de carabelas portuguesas
  5. 5 Fallece a los 78 años José Ramón Vidal Blanco, antiguo director del Observatorio del monte Deva
  6. 6 El hermano de Borja Jiménez pone a bailar a Madrid con la camiseta del Sporting de Gijón
  7. 7 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  8. 8 Andy y Lucas: adiós entre reproches
  9. 9 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  10. 10

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La emotiva ovación a una Ivanka Trump al borde de las lágrimas en el Parlamento Israelí

La emotiva ovación a una Ivanka Trump al borde de las lágrimas en el Parlamento Israelí