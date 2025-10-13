La emotiva ovación a una Ivanka Trump al borde de las lágrimas en el Parlamento Israelí

Visitante ilustre. Es en lo que se convirtió este lunes Ivanka Trump al ser ovacionada en el Parlamento israelí. La hija del presidente de EE ... UU se encontraba en el Knesset para asistir al discurso de su padre con motivo del acuerdo de paz en Gaza, al que ha contribuido con su labor de mediación entre el Gobierno hebreo y Hamas. Y, durante unos breves minutos, se convirtió en la gran protagonista del acto.

Ivanka se disponía a sentarse en la tribuna de visitantes del hemiciclo hebreo cuando recibió los espontáneos aplausos tanto de las personas que se encontraban junto a ella como de los propios parlamentarios que se giraron para aclamar a la joven. La hija de Trump, que llevaba en Jerusalén desde el pasado viernes como enviada especial de su padre, permaneció de pie durante unos segundos visiblemente emocionada mientras recibía el reconocimiento de los presentes.

Ivanka Trump receives an ovation as she enters the Knesset visitors gallery pic.twitter.com/lZjYVOdhdC — Sam Sokol (@SamuelSokol) October 13, 2025

Por su parte, Donald Trump fue recibido con una ovación de pie de dos minutos y medio de duración. Y todo mientras los miembros de la guardia de la Knesset tocaban sus trompetas. Ante esta grandiosa muestra de reconocimiento, el mandatario estadounidense se sumó a los aplausos, mientras que algunos de los parlamentarios coreaban el nombre de Bibi, en referencia al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Ya el día anterior, Ivanka fue recibida con aplausos en la plaza de los Rehenes en Tel Aviv. En su intervención, la exmodelo y empresaria aseguró que «el regreso de cada rehén es un triunfo de la fe, la valentía y nuestra humanidad compartida». La hija del mandatario estadounidense y mujer de Jared Kushner, uno de los grandes artífices del acuerdo sobre la Franja, les aseguró que «el presidente quería que yo compartiera que él los ve, los escucha, y está con ustedes siempre. Siempre».