Los enviados de EE UU entran en Gaza para confirmar la retirada israelí

En vísperas de que concluya el plazo acordado para la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás y de la Yihad Islámica, los ... enviados de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner -ambos judíos-, se adentraron este sábado en Gaza para supervisar la retirada de las tropas hebreas a la línea acordada.

Acompañados del almirante Brad Cooper, comandante del Mando Central del Ejército de Estados Unidos, también estuvieron sobre el terreno para preparar el establecimiento del Centro de Coordinación Cívico-Militar que supervisará la evolución del alto el fuego.

Estados Unidos aportará unos 200 efectivos que conformarán la columna vertebral de esta iniciativa, en la que estarán posiblemente acompañados de personal internacional, sobre todo de los países que median entre Israel y Hamás, como Catar o Turquía. «Esta reunión refuerza aún más la estrecha relación estratégica y operativa entre las FDI y el Ejército de los Estados Unidos», destacó el ejército de Israel en un comunicado.

En la Plaza de los Rehenes

Tras su fugaz incursión en la Franja, sobre la que no hicieron declaraciones, los estadounidenses se trasladaron a Tel Aviv para participar en la movilización organizada por los familiares de los rehenes en manos de Hamás, cuya liberación Israel vaticina para este lunes por la mañana. Allí, tras una sonora ovación, Witkoff aseguró que «los milagros pueden ocurrir», en referencia a que «los rehenes están volviendo a casa».

El enviado especial afirmó que «llevaba mucho tiempo soñando con este momento» y que le emociona ver «miles de corazones latiendo a la vez por la paz, la unidad y la esperanza». No obstante, muestra de la gran división que la guerra ha provocado en la sociedad israelí fue el contraste entre los aplausos que recibía cualquier mención a Trump y los abucheos que provocaba el nombre de Netanyahu.