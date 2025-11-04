El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Militantes de Hamás transportan los restos de un supuesto rehén en Gaza. Reuters

Estados Unidos planea el despliegue de la fuerza internacional en Gaza en enero

La misión tendría una duración de dos años, estaría coordinada con Egipto e Israel y tendría como objetivo principal el desarme de Hamás

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:06

Comenta

Hamás entregó este martes un nuevo cuerpo a Israel y, si se confirma que se trata de los restos de un rehén, ya solo quedarían ... siete más por liberar. Las familias de los cautivos cuentan los minutos para recibir a los suyos, y los gazatíes también lo hacen para ver si los israelíes comienzan entonces a respetar el alto el fuego. No en vano, otros cuatro palestinos fallecieron por disparos del ejército y ya son más de 240 los muertos desde que entró en vigor el acuerdo. Además, Israel mantiene cerrado el paso de Rafah y restringe la entrada de ayuda humanitaria como medida de castigo a los islamistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  2. 2 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  3. 3

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  4. 4 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  5. 5 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  6. 6

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  7. 7 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  8. 8 Asturias, en alerta naranja por fuertes vientos: estas son las recomendaciones para protegerse
  9. 9 Muere el magistrado Rafael Martín del Peso García
  10. 10 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Estados Unidos planea el despliegue de la fuerza internacional en Gaza en enero

Estados Unidos planea el despliegue de la fuerza internacional en Gaza en enero