El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ElFelipe VI y el presidente de Egipto, Abdelfatá Al Sisi. Ep

Felipe VI defiende un Estado palestino y critica el «brutal e inaceptable sufrimiento» de Gaza

Durante su visita a Egipto, el Rey apela al diálogo y «a no desfallecer en el empeño» por alcanzar la paz en la Franja

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:21

En su visita a Egipto y tan cerca de la ofensiva que Israel inició el martes para tomar la Ciudad de Gaza, el rey Felipe ... VI ha difundido este miércoles un mensaje de paz. El monarca español defendió la solución de los dos Estados, en sintonía con la gran mayoría de países de la ONU. Abogó por la creación de un «Estado palestino viable» que reúna los territorios de la Franja, Cisjordania y Jerusalén Este y que «conviva en paz y seguridad con Israel». Consciente de lo «lejos» que está ahora una salida a este conflicto que ya ha causado más de 65.000 víctimas gazatíes, el jefe del Estado dijo que «no hay que desfallecer en el empeño».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer del ganadero asesinado en Ribadesella dice que los asaltantes hablaban español y repetían: «¿Dónde está el dinero?»
  2. 2 Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina
  3. 3 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  4. 4 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  5. 5

    Arcelor ve «insostenible» la situación y cree difícil mantener su «configuración industrial» en Asturias
  6. 6 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  7. 7 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  8. 8

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  9. 9

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  10. 10 Las patatas bravas de dos asturianos, candidatas a proclamarse mejores del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Felipe VI defiende un Estado palestino y critica el «brutal e inaceptable sufrimiento» de Gaza

Felipe VI defiende un Estado palestino y critica el «brutal e inaceptable sufrimiento» de Gaza