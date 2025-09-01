El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Varias de las embarcaciones de la Global Sumud Florilla, en Barcelona. Reuters

La flotilla humanitaria regresa a Barcelona por el mal tiempo horas después de zarpar hacia Gaza

La misión, compuesta por una veintena de embarcaciones y unas 300 personas, pretende volver a la mar en cuanto sea posible

María Rego

María Rego

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:33

El mal tiempo ha alterado los planes de la flotilla internacional que partió el domingo hacia Gaza. Sólo unas horas después de zarpar del puerto ... de Barcelona, donde unas 5.000 personas arroparon a los integrantes de la nueva misión, la Global Sumud Flotilla, varias de las naves participantes en la iniciativa tuvieron que regresar por el mal estado de la mar. Los capitanes de las embarcaciones decidirán este lunes si reanudan la iniciativa, que pretende llevar comida y medicamentos al enclave así como abrir un corredor humanitario que rompa el bloqueo israelí.

