Sigue en directo la gala Michelin: descubre los restaurantes asturianos en la guía 2026
El papamóvil convertido en clínica itinerante este martes en Belén. EFE

Francisco cumple uno de sus últimos deseos: el papamóvil se convierte en clínica infantil para Gaza

El fallecido pontífice pidió entre sus voluntades finales que el vehículo que utilizó durante su viaje a Belén en 2014 se transformara en una unidad médica itinerante para los pequeños de la Franja

María Rego

María Rego

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:14

El deseo de Francisco de que el papamóvil que utilizó durante su visita a Amán, Belén y Jerusalén en 2014 se convirtiera en una clínica ... itinerante para los niños de Gaza se ha hecho realidad. Ocho meses después de la muerte del pontífice, que plasmó esta petición entre sus últimas voluntades, el vehículo se encuentra listo para iniciar su nueva misión, en la que pretende atender a unos 200 menores cada día. El remozado Mitsubishi, sin embargo, no puede comenzar aún rodar por el enclave ya que carece de la necesaria autorización israelí y se desconoce cuándo llegará.

